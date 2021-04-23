شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لأول مباراة بعد صدمة الخسارة من سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلى مواجهة إنبى غداً فى الدورى المصرى، ليس فقط لأنها إحدى المحطات المهمة فى رحلة الحفاظ على لقب الدورى، ولكن لأنها أول مباراة يخوضها المارد الأحمر بعد الخسارة القاتلة من سموحة فى الدوري.

فى التقرير التالى نرصد كيفية استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى وغيرها من ترتيبات هذه المباراة.

س: كيف تعامل الأهلى مع الخسارة من سموحة؟

ج: الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسيمانى أغلق ملف مباراة سموحة تماماً بعد الخسارة بهدفين لهدف فى اللحظات الأخيرة، وطالب المدير الفنى لاعبيه بعدم التفكير فى هذه المباراة والتركيز فيما هو قادم.

س: وما هو سبب هزيمة الأهلى من سموحة حسبما يرى الجهاز الفنى للأهلي؟

ج: موسيمانى تحدث عن هذه الخسارة قائلاً، "الفريق ارتكب عدة أخطاء فردية وجماعية كانت سبباً فى هذه الخسارة، خاصة أن الفريق لم يجتهد ولم يكن فى قمة تركيزه طوال الـ90."

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة إنبي؟

ج:الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب حالة الإجهاد التى يعانون منها وسيتدرب الفريق مرة وحيدة مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة إنبى المرتقبة.

س: هل تشهد قائمة الأهلى غيابات جديدة فى مباراة إنبي؟

ج: ربما يغيب أيمن أشرف عن الفريق غداً بسبب خشونة الركبة التى عانى منها الفترة الماضية وشارك مع الفريق رغم هذه الآلام.