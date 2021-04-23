شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على اتحاد الكرة ويقدم دليل التظلم على عقوبة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤولو نادى الزمالك ما تردد داخل أروقة الجبلاية خلال الساعات الماضية حول عدم تقديم النادى الأبيض تظلمًا ضد عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه، والاكتفاء بتقديم تظلم ضد عقوبات 5 لاعبين من مواليد 99.

وكشف مسؤولو النادى الأبيض أنهم تقدموا بتظلم ضد جميع العقوبات الصادرة من اتحاد الكرة على لاعبى فريق 99 وإمام عاشور بعد مباراة الفريق أمام الأهلى، بهدف إلغائها.

وأكد مسؤولو الزمالك أنهم أرسلوا خطابا رسميا لاتحاد الكرة للإستفسار عن موقف إمام عاشور من مباراة القمة الأخيرة بالدورى الممتاز أمام الأهلى، وجاء رد اتحاد الكرة بأن الإيقاف سارٍ لحين النظر فى استناف الزمالك ضد عقوبة اللاعب، وهو دليل واضح واعتراف من اتحاد الكرة أن النادى تقدم باستئناف رسمى على عقوبة إمام عاشور.





خطاب الزمالك

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا فى وقت سابق وتحديدا يوم 13 إبريل الجارى، تضمن التالى: "تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة فى واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبى الزمالك ضمن فريق مواليد 1999.. وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

كما تلقى الاتحاد أيضا طلب نادى الزمالك بالاستئناف الذى يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.