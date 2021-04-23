شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. الإخميمى يسقط الزمالك بالضربة القاضية بملعب المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف خالد الأخميمى لاعب غزل المحلة القاتل في شباك الزمالك، في الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى هذا العام، ليتذوق الأبيض أول هزيمة له في البطولة، قبل أن يسقط مرة أخرى في القمة أمام الأهلى بهدفين لهدف.

تقدّم الزمالك عبر رأسية فرجاني ساسي، والذي نجح في تحويل الكرة العرضية من إمام عاشور في الدقيقة 69، وأدرك عبده يحيى، هدف التعادل لفريق غزل المحلة، مستغلا ارتباكا دفاعيا، في صفوف الزمالك، لتصل إلى «عبده» الذي يسدد كرة أرضية، في الدقيقة 77 لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وخطف غزل المحلة الهدف الثاني عن طريق خالد الإخميمي، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، مستغلا انفراد كامل لفريق الفلاحين عن طريق أحمد الشيخ ولكن تصدى له محمد أبو جبل لتصل إلى الإخميمي الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.