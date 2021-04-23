بازوكا: على مسؤوليتي الإسماعيلي باع باهر المحمدي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الرازق الشهير بـ"بازوكا" رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادى الإسماعيلى، أن إدارة ناديه باعت مدافع الفريق باهر المحمدي إلى الأهلي، وتم حسم الصفقة، لافتًا أنه مع سياسة التعامل المباشر بين الأهلي والإسماعيلي.

وقال بازوكا في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" على مسؤولتي الأهلي اشترى باهر المحمدي من الإسماعيلي".

وأضاف كلامه متساءلا :" اللجنة الفنية للإسماعيلي هل هي تيسير اعمال ولا فنية؟"، هل رئيس النادي يدير أم لا يعنيه الأمر؟".

وأكمل رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادى الإسماعيلى:" إدارة الإسماعيلي باعت باهر المحمدي للأهلي وهذا على مسؤوليتي، لو كلفوني كنت سأحصل على أفضل 3 من اللاعبين على سببيل إعارة مقابل باهر المحمدي".

وأوضح، أنه من الأفضل الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة الأهلي للحصول على أكبر عائد مادي لنادي الإسماعيلي".

وتابع:" كل اللاعيبن رحلوا عن الإسماعيلي بـ"كوبري" والنادي لم يحصل على أكبر استفادة إلا في صفقتين كانت أحدهما انتقال شريف عبدالفضيل إلى الأهلي".

وأتم تصريحاته:" الفريق هتبهدل لكنه لن يهبط في أخر الموسم، لابد أن يتكاتف الكل، وايهاب جلال ليس ساحر".