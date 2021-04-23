اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلب نادي بيراميدز بتأجيل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها يوم السبت بأول مباريات الدور الثاني من دوري WE المصري.

وأضاف بيراميدز من خلال بيان رسمي حصل يلا كورة على نسخة منه أن النادي خاطب الاتحاد لتأجيل المباراة خاصة في ظل الإرهاق الذي يُعاني منه الفريق بسبب خوض المباريات الأفريقية.

وشدد بيان بيراميدز على أن اتحاد الكرة رفض هذا الطلب بداعي أن التأجيل في الوقت الحالي مستحيل ولا مجال لأي تأجيلات من أجل إنهاء بطولة الدوري في 30 سبتمبر.

وأكد اتحاد الكرة أن أي تأجيل سيؤدي لعدم انتهاء البطولة في الموعد المحدد وسيؤثر على استمرارية المسابقة المحلية.