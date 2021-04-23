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غريب: 30 يونيو سأكشف عن قائد المنتخب في الأولمبياد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل مع الأرجنتين في أولمبياد طوكيو لم يُحسم بعد.

وأضاف غريب من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة اليوم الجمعة أنه تحدث مع فيرناندو باتيستا المدير الفني للمنتخب الأولمبي والأخير أكد أن الأمر مازال محل دراسة مع المنتخب الأول.

وعن من يكون شارة القيادة في المنتخب الأولمبي في طوكيو قال: "الأمر مبكر للحديث عن من يكون القائد، يوم 30 يونيو سوف أعلن عن القائمة بكل التفاصيل من بينها من يكون قائد المنتخب."

واختتم بأن اتحاد الكرة خاطب نادي يوم الخميس وهو الخطاب الثاني بعد خطاب أول تم إرساله عقب مباراة جزر القمر وننتظر الرد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو مع كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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