النني يوجه رسالة لجماهير آرسنال.. وينتقد مدربه السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال جماهير الجانرز بدعم الفريق قبل مواجهة إيفرتون مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه آرسنال خطر فقدان التأهل الأوروبي بعد موسم صعب، على الرغم من استمرارهم في المنافسة على لقب النسخة الحالية من الدوري الأوروبي.

وقال النني في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة: "أريدك أن تدعمني، لا أن تحبطني، لا تنتظر مني القيام بتمريرة واحدة سيئة أو مباراة سيئة ثم تبدأ في الحديث عني".

وأضاف: "عليك أن تدعم في اللحظات السيئة وليس اللحظات الجيدة، في اللحظات الجيدة يكون الجميع مؤيدين".

وأكمل: "أحتاج منك عندما أكون في مباراة سيئة أن تكوني بجواري وتقول (لا، أنت جيد، استمر، نحن بجانبك)، هذا سيجعلني سعيدًا وسيجعل العالم سعيدًا، وستجعلني أتحسن أكثر لأنني أستطيع رؤية الدعم بجواري".

وفي سياق متصل، أشاد محمد النني بمديره الفني ميكيل أرتيتا لمنحه فرصة المشاركة، مؤكدا أنه "عادل" بعد أن واجه فترة صعبة تحت قيادة المدرب السابق أوناي إيمري.

وأوضح النني: "إذا كنت جيدا ستلعب، وإذا كنت غير جيد فستجلس على مقاعد البدلاء أو ستكون خارح القائمة، هذا ما أحبه لأنه أمر عادل".

وتابع: "إذا تدربت جيدًا واستعديت بقوة للمشاركة فسيمنحك فرصة للعب، وهذا ما لم أجده مع أوناي إيمري الذي لم يمنحني فرصة للعب".

وأتم صاحب الـ28 عاما قائلا: "كان هذا سبب رحيلي إلى الدوري التركي من أجل التطور والعودة مرة أخرى، وأنا سعيد بنفسي حاليا".

يُذكر أن النني خاض 35 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، وبدأ 22 منها بصفة أساسية تحت قيادة أرتيتا.