شوقي غريب يكشف 3 أسماء جديدة مرشحة للمشاركة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه اختار 14 لاعبًا في قائمة أولية لعناصر فوق السن مرشحة للمشاركة مع شباب الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو مع كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأضاف غريب من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة إنه اختار 14 لاعبًا فوق السن للمشاركة على أن يختار الأنسب للمنتخب في الوقت المناسب.

وشدد غريب في تصريحاته أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك متواجد في القائمة الأولية له وكذلك مدافع الأهلي أيمن أشرف بالإضافة إلى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك.

وأكد غريب في وقتٍ سابق أن محمد النني ومحمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد الشناوي من بين العناصر فوق السن المرشحة للتواجد في طوكيو بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه قبل أن يتعرض للإصابة.

واختتم غريب تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم 30 يونيو.