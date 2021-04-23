الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس بعد التغلب على فريق كينيا بورتس في دور الثمانية.

وتغلب الزمالك على فريق كينيا بورتس في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وافتتح الزمالك المباراة بالفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-13، لكن الفريق الكيني فاز بالشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-22.

ثم عاد الزمالك وحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-16 قبل ان يحسم الرابع بنتيجة 25-13.

وعلى جانب آخر، فاز السويحلي الليبي على نيمو ستار الأوغندي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وبهذا يلتقي الزمالك مع السويحلي الليبي في قبل النهائي البطولة يوم الإثنين المقبل.