مولودية الجزائر يعلن عن مديره الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد نبيل نجيز المدير الفني السابق لنادي مولودية الجزائر لكرة القدم عودته لتدريب الفريق مجددا بعدما كان غادره مطلع فبراير الماضي.

وسيحل نجيز، بديلا لعبد القادر عمراني، الذي ترك الفريق في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته بعد الخسارة أمام مضيفه الزمالك المصري صفر / 2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نجيز، في تصريح للتليفزيون الجزائري الرسمي إنه وافق على العودة لتدريب الفريق بعد رحيل الإدارة السابقة التي كانت عقبة أمامه والآن وافق على العودة من أجل الفريق الذي يحبه.

وأضاف :" لم أكن لأرفض طلب الأنصار الذين طالبوا بعودتي وهم مشكورون جدا. تلقيت اتصالا من إدارة الفريق الجديدة لجس نبضي، وتحدثت مع عمار براهمية (رئيس مجلس الإدارة الجديد) واتفقنا على أهم الأمور. وتتبقى تفاصيل صغيرة سنسويها في الأيام القليلة المقبلة".

كما أشار إلى انه سيبدأ مهامه بعد المباراة التي يحل فيها مولودية الجزائر ضيفا على شباب أهلي برج بوعريريج الأحد المقبل في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ16، لافتا انه ليس من أولوياته التعاقد مع أي لاعب.

وأبرز نجيز، أن أول أولوياته هي إعادة تحضير اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا بعد الفترة الصعبة الأخيرة، مشددا على أن أهم أهداف الفريق ستبقى على ماهي عليه، وهي الذهاب لأبعد نقطة في دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على لقب الدوري الجزائري ولقب كأس الرابطة.