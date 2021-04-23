تأجيل عقوبات الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة ولم تتخذ أي قرارات بشأن الأندية الـ12 التي انفصلت لتأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي يوم الأحد الماضي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن اجتماع اللجنة التنفيذية عُقد هذا الصباح، وتناول العقوبات المحتملة ضد الأندية الـ12 المشاركة في "سوبر ليج"، بالإضافة إلى إنشاء الملاعب الجديدة ليورو 2021 هذا الصيف.

وفي الوقت الحالي، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل القضية، وليس من المتوقع فرض عقوبات على المدى القصير رغم غضب الاتحاد بشأن الحادث، وبالتالي سيتعين الانتظار لحين صدور قرار رسمي.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن وجود احتمالية لاستبعاد ريال مدريد الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصةً أن رئيسه فلورنتينو بيريز هو رئيس دوري السوبر الأوروبي وصاحب فكرة إنشاء البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2020/2021، في حين يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقرر رسميا تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي حتى يتم تشكيله من جديد بعد انسحاب تسعة أندية من البطولة، حيث يتبقى حاليا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سبق أن أعلن في بيان رسمي أن أي فريق سينضم إلى "دوري السوبر الأوروبي" سيتم منعه من اللعب في أي مسابقة، مضيفًا أن ذلك قد يحرم اللاعبين أيضًا من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.