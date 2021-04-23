يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشارقة وباختاكور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

يطمح نادي الشارقة الإماراتي في الاقتراب من حسم بطاقة التأهل للدور الثاني عندما يتقابل مع باختاكور الأوزبكي، اليوم الجمعة على استاد الشارقة بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

واكتسح الشارقة فريق باختاكور في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني “تركتور” الإيراني.

في المقابل، لم يعرف فريق باختاكور طعم الانتصار في دوري أبطال آسيا 2021، ويتذيل ترتيب المجموعة بنقطتين، إثر تعادله في الجولة الأولى والثانية أمام تركتور الإيراني والقوة الجوية العراقي.

وتذاع مباراة الشارقة وباختاكور على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “محمد الخامسي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة وباختاكور في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.