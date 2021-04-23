يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة القوة الجوية وتركتور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

يستقبل نادي تراكتور الإيراني نظيره القوة الجوية العراقي، اليوم الجمعة على ستاد مدينة الشارقة بالإمارات، في مباراة البحث عن تحقيق الفوز الأول ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

ولم يعرف القوة الجوية الانتصار حتى الآن في دوري أبطال آسيا 2021 بعد مرور 3 جولات، حيث خسر أمام الشارقة في الجولة الأولى بهدفٍ دون، وتعادل سلبًا أمام باختاكور في الجولة الثانية، وتراكتور في الجولة الثالثة.

كذلك الحال مع تراكتور لم ينتصر في أي مباراة، ولكن لم يتعرض للخسارة بعد، إذ تعادل في الجولة الأولى مع باختاكور بنتيجة (3-3)، والثانية أمام الشارقة (0-0)، والثالثة مع القوة الجوية (0-0).

ويتصدر الشارقة الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لتراكتور ونقطتين لكل من القوة الجوية وباختاكور.

وتذاع مواجهة القوة الجوية وتركتور على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العنزي”.

وتنطلق صافرة بداية لقاء القوة الجوية وتركتور في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية والعراق، 19:00 بتوقيت الإمارات.