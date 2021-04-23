يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الريان والوحدة في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

يسعى نادي الوحدة الإماراتي لتجديد الفوز وتعزيز فرصته في الصعود إلى الأدوار الإقصائية عندما يلتقي مع الريان القطري اليوم الجمعة، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا الهندية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وقلب الوحدة الطاولة على الريان في المباراة الماضية ضمن الجولة الثالثة، فبعدما كان الفريق القطري متقدمًا في النتيجة بهدفين نظيفين، عاد صاحب السعادة من بعيد ليحقق الفوز بنتيجة (3-2).

ورغم خسارة الريان مباراتين وتعادله في مباراة واحدة، إلا أنه ما زالت أمامه فرصة لخطف إحدى بطاقتي التأهل شريطة تحقيق الانتصار على الوحدة اليوم.

ويتصدر بيرسيبوليس الإيراني ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لفريق الوحدة الإماراتي ونقطتين لفريق جوا الهندي ونقطة للريان.

بث مباشر الريان والوحدة

وتذاع مباراة الريان والوحدة على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “راشد الدوسري”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الريان والوحدة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية وقطر، 18:30 بتوقيت الإمارات.