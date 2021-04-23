الامارات | مانشستر يونايتد يضع شرطاً قاسياً أمام عودة كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع شرطاً قاسياً أمام عودة كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تواصل إدارة مانشستر يونايتد مع خورخي مينديز، وكيل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن عودة رونالدو (36 عاماً) إلى ناديه السابق والدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، واشتراط إمكانية إتمام الصفقة بخفض الراتب الذي يتقاضاه كريستيانو حالياً مع ناديه يوفنتوس إلى النصف.

وقال موقع "غارتيا ديلو سبورت" الإيطالي: "إن الحالة السيئة التي ظهر عليها رونالدو، وإبداء استيائه من الوداع المفاجئ من دوري أبطال أوروبا بالخسارة الشهر الماضي أمام بورتو، شجعت إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى الاتصال بوكيل إعمال اللاعب، والطلب بإمكانية إتمام الصفقة شريطة خفض الراتب الذي يتقاضاه حالياً والبالغ 27 مليون جنيه إسترليني بمقدار النصف".

وأوضح: "إدارة يوفنتوس ستكون سعيدة للتخلص من راتب النجم البرتغالي الضخم، خصوصاً مع بقاء عام على انتهاء عقده".

كما أشار الموقع، إلى أن مستقبل رونالدو بات موضع شك في البقاء بالدوري الإيطالي، في ظل تراجع حظوظ اليوفي هذا الموسم في الحفاظ على هيمنته على ألقاب "الكالتشيو" لمدة 9 سنوات، لكون الفريق يتخلف حالياً بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان متصدر الدوري مع بقاء ستة جولات على نهاية البطولة.

واختتم "غارتيا ديلو سبورت"، أن إصرار رونالدو على تقاضي راتباً كبيراً، يمكن أن يدفع به للبقاء مع يوفنتوس حتى نهاية عقده، رغم شعور النجم الإيطالي ينقص الدعم المقدم له هذا الموسم في إيطاليا.

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