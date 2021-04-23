الامارات | قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد مايو المقبل.. الشارقة يترقب

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد مايو المقبل.. الشارقة يترقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الأول من مايو المقبل، موعداً لإجراء قرعة البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 21 من شهر يونيو لهذا العام في ضيافة نادي الوحدة السعودي بمدينة جدة، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية العام المقبل.

وقال بيان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد: "القرعة ستجري في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، يتم خلالها توزيع الأندية 12 المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني عن كل منها إلى الدور ربع النهائي".

ويمثل فريق نادي الشارقة كرة اليد الإماراتية في البطولة الاسيوية، ويطمح رجال "الملك" إلى كسر عقدة المركز الثالث الذي رافقته في مشاركتيه الأخيرتين.

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