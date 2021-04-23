شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي بعد بصقه على دكة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة العقوبة المقرر توقيعها على محمد طلعت لاعب الانتاج الحربى بعد قيام بالبصق على دكة بدلاء نادي الزمالك عقب حصوله على الكارت الأحمر.

ووفقا للائحة إدارة المسابقات باتحاد الكرة فإن البصق يوجب إيقاف اللاعب 4 مباريات، بجانب غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه.

وتوجه محمد طلعت أثناء تبديله لدكة بدلاء الزمالك ثم بصق تجاهها وبعد انفعال ومناوشات أشهر له أمين عمر حكم المباراة البطاقة الحمراء بعد تغييره.

وقال مصدر في اتحاد الكرة إن إدارة المسابقات سوف تتولى عقوبة طلعت بعد رحيل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، بناء على قرار أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة الجبلاية، الذي وجّه الشكر لجميع لجان الاتحاد .