شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيح إشبيلية.. اليويفا يعلن المدن التى تستضيف مباريات الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "اليويفا " مساء الجمعة أسماء المدن المرشحة لاستضافة مباريات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"،وذلك بعد ترشيح إشبيلية لاستضافة المباريات بدلا من بيلباو بعد استبعاد الأخيرة.

ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ترشيح إشبيلية للاستضافة وقال إن القرار النهائي الخاص بالمدن التي ستقام فيها المباريات وهي 12 مدينة، سيعلن بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في وقت لاحق اليوم الجمعة .

وتم استبعاد بيلباو من قائمة المدن المستضيفة، الأربعاء الماضي، بعدما فشلت في تقديم ضمانات إلى المنظمين بحضور الجماهير في المباريات.

وإلى جانب القرار الخاص بترشيح إشبيلية بدلا من بيلباو، سيتخذ اليويفا أيضا قرارا في شأن مشاركة مدينتي دبلن وميونخ في استضافة بعض مباريات البطولة من عدمه.

بينما أكدت المدن التسع الأخرى قدرتها على تنظيم حضور جماهيري محدود في المباريات.

ويتوقع أن يقع الاختيار على ستاد لا كارتوخا في إشبيلية لاستضافة المباريات، بعد أن استضاف خلال العام الحالي المباراتين النهائيتين لكأس ملك إسبانيا ومباراة السوبر الإسبانية ويتسع الاستاد لنحو 60 ألف مشجع.

ويتوقع أن يستضيف الاستاد 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر في يونيو المقبل.

وكانت بطولة أوروبا 2020 تأجلت في العام الماضي بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.