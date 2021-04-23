شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مع الفراعنة .. ونيمار يمثل السامبا فى أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم نظرا لمساعى بعض المنتختبات في الاستعانة بنجوم كبار لتمثيل بلادهم في العرس الاوليمبيى العالمى فبعد طلب منتخب الفراعنة الاوليمبى ضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى

وأعلن أندري جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي، بأنه يريد ضم نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبلين.



وكان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار تُوج باللقب في النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو بالفوز على منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، علمًا أن النجم البرازيلي سجل الركلة الحاسمة في المباراة النهائية مانحاً منتخب بلاد أول لقب في تاريخ مشاركاته الأولمبية.



وقال مدرب المنتخب الأولمبي: «كوننا نريد مشاركة أقوى منتخب ممكن، يُعتبر نيمار أحد الركائز الأساسية».



بيد أن أي مشاركة لنيمار في صفوف السيليساو تحتاج إلى موافقة نادي العاصمة الفرنسية لأن الأخير ليس مجبراً على تحرير لاعبه في مسابقة غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكر القدم وهي حال مسابقة كرة القدم الأولمبية.



وتعتبر حظوظ نيمار بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ضئيلة كونه سيدافع عن ألوان المنتخب الأول في مسابقة كأس كوبا أميركا من 13 يونيو إلى الحادي عشر من يوليو المقبلين، في حين تنطلق مسابقة كرة القدم في الألعاب بعدها بعشرة أيام فقط وتنتهي بعد يومين من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.



يذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم الأولمبية أوقعت البرازيل في مجموعة صعبة إلى جانب ألمانيا وساحل العاج والسعودية.