أيمن حسين يغيب عن القوة الجوية 3 أسابيع

بغداد: زيدان الربيعي

يغيب مهاجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم أيمن حسين عن المشاركة مع فريقه "القوة الجوية" لمدة ثلاثة أسابيع بسبب اجرائه تداخلاً جراحياً في وجهه.

وقالت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي، في بيان، إن مهاجم فريق "القوة الجوية" الكروي الأول أيمن حسين أجرى عملاً جراحياً على مستوى الوجه في مستشفى برجيل للجراحة المتطورة في الإمارات تكللت بالنجاح.

واضافت أن الجهاز الطبي نصح أيمن حسين بالابتعاد عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على أقل تقدير لحين استعادة تعافيه بشكل تام ، علماً بأن اللاعب أيمن حسين تعرض لإصابة بعد اصطدامه بشاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا.

الجدير بالذكر أن المهاجم أيمن حسين يمثل القوة الضاربة لخط هجوم فريق القوة الجوية، وهو يتصدر هدافي الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم برصيد 14 هدفاً.