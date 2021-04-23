شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان حتى عام 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (أ ف ب)

أعلن ميلان ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيبلغ 40 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمدة عام وتحديداً حتى 2022.

وأفاد النادي اللومباردي في بيان: «بعدما سجل 80 هدفاً في 130 مباراة مع روسونيري، سيتابع المهاجم السويدي ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل أيضاً». وأضاف: «نادي ميلان هو الفريق الذي لعب في صفوفه إبراهيموفيتش أكبر عدد من المباريات في إيطاليا».

وعاد «إبراهيموفيتش» إلى ميلان في يناير/كانون الثاني 2020، للالتحاق بصفوف نادٍ سبق له أن دافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2012، وساهم في فوزه بلقب الدوري للمرة الـ 18 والأخيرة في تاريخه في عام 2011.

كما نجح المهاجم السويدي هذا الموسم في إعادة نادي مدينة ميلانو إلى ساحة المنافسة باحتلاله للمركز الثاني متأخراً بفارق 10 نقاط خلف «جاره» إنتر.

ويأمل ميلان أن يعود إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

واستعاد إبراهيموفيتش بريقه في ميلانو، حيث بات أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم بتسجيله 15 هدفاً في 17 مباراة، علماً أنه غاب لفترات عدة بسبب الإصابة وفيروس كورونا، آخرها غيابه عن مباراة الخسارة أمام ساسوولو 1-2 الأربعاء.

كما تمكن إبراهيموفيتش في فبراير/شباط 2021 من تخطي حاجز الـ 500 هدف في مسيرته مع مختلف الأندية التي دافع عنها، وهي مالمو وأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة الإسباني وميلان وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجلس غالاكسي الأمريكي.

وساهم تألق المهاجم العملاق السويدي في الـ «سيري أ» بعودته إلى صفوف منتخب بلاده في آذار/مارس الماضي بعد خمسة أعوام من إعلان اعتزاله الدولي، وبعد 21 عاماً من مباراته الدولية الأولى.

ووضع إبراهيموفيتش خبرته داخل المستطيل الأخضر لمساعدة المواهب الشابة في الفريق، في خطوة جديدة في مسيرة هذا المهاجم الذي يشتهر بغروره، حيث كان في مارس/آذار الماضي نجم مهرجان سان ريمو للأغنية، كما تم تجنيده في لومبارديا من أجل الترويج لحملة مكافحة فيروس كورونا.