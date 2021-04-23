شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (رويترز)

عزز أتليتيكو مدريد موقفه في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه ويسكا المتعثر، الخميس، بعد أن هز الشباك في كل شوط بواسطة أنخيل كوريا، ويانيك كاراسكو. وسجل كوريا للمرة الثالثة في مباراتين ليمنح أتليتيكو المقدمة قبل الاستراحة.

وفاز ويسكا مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضها، ولاحت له فرصتان لإدراك التعادل قبل أن يستفيد أتليتيكو من خطأ دفاعي لمنافسه استغله ماركوس يورينتي ليصنع الهدف الثاني لكاراسكو قبل عشر دقائق من النهاية. ويتصدر أتليتيكو الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة، متفوقاً بثلاث نقاط على ريال مدريد الذي فاز على قادش 3-صفر، الأربعاء. ويحتل ويسكا المركز 18 برصيد 27 نقطة.