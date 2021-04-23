شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يفرّط بفرصة المركز الثاني بتعادله مع روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

أهدر أتلانتا فرصة التقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، بعدما كافح روما، ليعدل تأخره إلى تعادل 1-1 أمام عشرة لاعبين من الفريق الزائر في الاستاد الأولمبي.

تقدم فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني بواسطة راسلان مالينوفسكي في الشوط الأول، وكاد أن يضاعف النتيجة، لكن حارس روما باو لوبيز أنقذ العديد من الفرص الخطيرة. لكن الكفة مالت لصاحب الضيافة بعد حصول روبن جوسينس على الإنذار الثاني قبل 20 دقيقة من النهاية، وعادل لاعب أتلانتا السابق برايان كريستانتي النتيجة لروما، بتسديدة هائلة من مسافة بعيدة في الدقيقة 75.

ولم تنجح محاولات فريق روما حسم المباراة لصالحه في الدقائق الأخيرة، وطرد لاعبه روجر إيبانيز قبل صفارة النهاية، بعد حصول المدافع على إنذارين في دقيقتين.

ويحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 65 نقطة، متأخراً بنقطة عن ميلان الثاني. واستمر روما سابعاً برصيد 55 نقطة.