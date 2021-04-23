شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الموانئ الكينيى ويتأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، على الموانئ الكينى بنتيجة 3/1 فى إطار دور الثمانية ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل إلى دور نصف النهائى.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك مع نظيره السويحلى الليبى يوم 26 أبريل الجارى فى نصف النهائى، وسط طموحات قوية بالزحف نحو النهائى التتويج باللقب .

نجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثان مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3/0 أيضا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة، على الرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.