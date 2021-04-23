شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض إقامة وديات جديدة للإسماعيلى بعد نهاية معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، فكرة إقامة مباريات ودية للدراويش عقب نهاية معسكر الإسكندرية المقام حالياً خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الإنتاج الحربى فى الأسبوع التاسع عشر فى الأول من مايو المقبل، ويلتقى الدراويش فريق فاركو غداً على أن يواجه بعد غد منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية، وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

الجهاز الفنى للإسماعيلى حقق العديد من الفؤائد من معسكر الإسكندرية خاصة في رفع المعدل البدني للاعبين، والذى كان أحد ابرز السلبيات التى يعاني منها اللاعبون في الفترة الماضية والتى كان لها درو في تراجع نتائج الدراويش واصبحوا في موقف حرج للغاية .

وتعتبر مواجهة الإنتاج الحربي بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للنادي الاسماعيلي في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثاني تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه و تاريخه الكبير في جدول ترتيب المسابقة .

فرض عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى المشرف على فريق الكرة، حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش في الإسكندرية بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من المعسكر المغلق، وذلك قبيل استئناف المشوار المحلي بمواجهة الإنتاج الحربى.

جدير بالذكر أن عماد سليمان بالتنسيق مع الجهاز الفنى قد فضلوا عدم إذاعة وديتي القناة والشرقية لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والحفاظ على سرية الخطط والجمل الفنية، وحينما تم اكتشاف عمل بث مباشر من قبل صفحة نادي الشرقية تم منع البث حيث كان الاتفاق مسبقا على تسجيل المباراة فقط بغرض عرضها على الجهاز الفنى للفريق الشرقاوي.

واصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى 30 لاعبا لخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت تواجد كل من باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى إضافة للثنائي الصاعد محمد سليمان ومروان شوقي.