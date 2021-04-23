شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد طلعت فى الإنتاج الحربى قبل الطرد والإشارة بنسر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقوبات تنتظر محمد طلعت لاعب فريق الإنتاج الحربى، بعد خروجه عن النص أمس فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى، حيث قام بالبصق على دكة الفريق الأبيض، وأشار برفع نسر الأهلى لاستفزاز لاعبى الزمالك وذلك بعد طرده من حكم اللقاء بالحصول على الإنذار الثالث.

الزمالك حقق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 للدورى والتى أقيمت باستاد الأهلى والسلام، أحرز هدفى الزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وحميد أحداد فى الدقيقة 40 من عمر المباراة.



محمد طلعت

يمتلك محمد طلعت مسيرة طويلة فى المستطيل الأخضر، بدأها فى صفوف الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم العودة للأهلى وخاض رحلة احترافية بعدة أندية، مثل التضامن الكويتى، وذات رأس الأردنى، والخابورة العمانى، وعاد منها إلى المحلة، وعاد للاحتراف من جديد فى ناديه السابق ذات رأس ، وظهر بالدوري المصري مرة أخرى من خلال المقاولون العرب وبعد ذلك سموحة ومنه الى الانتاج الحربى.

وشارك طلعت مع الإنتاج خلال الموسم الجارى فى 9 مباريات مسجلا هدف وصنع مثله ، ووصل إجمالي مباريات طلعت مع مختلف الأندية 84 مباراة منها 72 ببطولة الدورى.

المباريات مقسمة الى 39 مع المقاولون و 21 بالاهلى ، و 15 مع سموحة بالاضافة الى 9 مع الانتاج و 3 بزعيم الثغر.

وجمع طلعت لاعب الاهلى السابق 8 أهداف فقط فى مشواره مع الأندية التى لعب لها