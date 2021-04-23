شكرا لقرائتكم خبر عن من يقود هجوم الأهلي أمام إنبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مواصلة الدفع بمحمد شريف مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة إنبى غداً بالدورى الممتاز، حيث استقر المدير الفنى الجنوب أفريقى على مشاركة شريف فى قيادة هجوم المارد الأحمر للمباراة الثالثة على التوالي.

وشارك محمد شريف فى التشكيل الأساسى للأهلى فى مباراتى الزمالك وسموحة وسجل هدفين للأهلى فى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف لكنه لم يسجل فى المباراة الثانية أمام سموحة التى خسرها الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ورغم وجود ثلاثى الأهلى الأساسى فى خط الهجوم، والتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن، إلا أن موسيمانى يرغب فى مواصلة الدفع بمحمد شريف فى لقاء الغد أمام الفريق البترولي.

ويختتم الأهلى مساء اليوم استعداداته لمباراة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد فى الجولة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة للدورى المصري.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن المغربى بدر بانون، لاعب الأهلى، يثير القلق داخل صفوف الأحمر والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قبل انطلاق مواجهة إنبى .

وقال موقع " le360 " سبورت المغربى، إن بدر بانون اشتكى من الإصابة فى العضلة الخلفية فى المباراة التى جمعت الأهلى أمام سموحة، على الرغم من أنه رفض مغادرة الملعب بعدما أجرى الأهلى تغييراته الخمسة فى المباراة.

وأشار الموقع إلى بدر بانون استكمل المباراة أمام سموحة رغم إصابته خوفا على الفريق الذى خسر أمام النادى الساحلى.

سقط فريق الأهلى فى فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلى فى السلام فى الدورى المصري، سجل هدفى سموحة محمد حليمو فى الدقيقة 11 وحسام حسن فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلى حسين الشحات فى الدقيقة 32.

ويحدد الجهاز الفنى للأهلى خلال مران اليوم، الجمعة، مصير 3 لاعبين من المشاركة