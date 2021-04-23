شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شهد يسرى لاعبة السباحة: بحب منى زكى ونفسى أكون مغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى شهد يسرى لاعبة السباحة فى نادى الأولمبى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما أنها أيضا تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والغناء وشغل الهاند ميد.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

بحب أعمل حاجات كتير بس الأكثر مكرونة وكيك وشيش طاووق؟

من نجمك المفضل؟

أحمد مكى





من مطربك المفضل؟

عمرو دياب بحب اسمع كل أغانيه

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مغنية لانى بحب الغناء

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

مش بهتم وبكمل طريقى عادى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منى زكى جميلة وكل ادوارها حلوة





بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال بيكون مريح وانا كرياتين لبسى طله كاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

مش بفكر فى الموضوع ده حاليا مستقبلى أهم ولما اكبر من الافضل يكون رياضى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه

10- مش هوافق لأن الرياضه جزء من شخصيتى والحاجه إلى بحبها