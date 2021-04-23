شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: هدف حسام حسن فى الشناوى يشبه أغنية "خلونى ساكت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، هدف حسام حسن لاعب الفريق فى شباك الأهلى بأغنية "خلونى ساكت". وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك: "هدف حسام حسن في مرمي حارس افريقيا الأول محمد الشناوي بيفكرني بأغنية أحمد شيبة (خلوني ساكت)".

وقرر محمد فرج عامر رئيس سموحة صرف مكافآت خاصة للاعبى فريقه بعد الفوز الغالى الذى حققه اللاعبون على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة والتى أقيمت باستاد السلام.

وكان سموحه تقدم بالهدف الأول عن طريق حليمو وتعادل حسين الشحات للأهلى فى الشوط الأول وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع استطاع حسام حسن مهاجم الموج الأزرق من خطف كرة على حدود نصف الملعب ولعبها بقوة داخل المرمى الخالى من حارسه ليحقق أبناء الإسكندرية أغلى ثلاث نقاط لهم هذا الموسم .

وعقب اللقاء قام حسن حسن بتوديع زملائه والجهاز الفنى خاصة وأنه سينضم لفريق أهلى طرابلس الليبى لمدة أربعة شهور بداية من أول مايو ومباراة الأهلى كانت الأخيرة له مع الفريق ، ليهدى النادى أغلى ثلاث نقاط قبل رحيله .

وتبرع حسام حسن بالمكافأة التى ىسيحصل عليها من جراء الفوز على الأهلى لعمال غرف الملابس بنادي سموحة كمكافاة منه له لما بذلوه معه وزملائه طوال الفترة الماضية خاصة انهم جنود مجهولة في صفوف اي فريق .

وأهدر الأهلى فرصة اقتناص صدارة الدورى العام مبكرًا بعدما تلقى أولى هزائمه فى المسابقة على يد سموحة، ليكتفى بالبقاء فى وصافة جدول الترتيب، وتعد هزيمة الأهلي هي الأولى للفريق في الدوري في ولاية موسيماني، الذى تولى المهمة مطلع أكتوبر من العام الماضي.

خسارة الأهلى من سموحة جمدت رصيد المارد الأحمرعند 30 نقطة في وصافة الدوري، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة