شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة يكشف: الزمالك لم يتظلم ضد إيقاف إمام عاشور 12 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة تتعلق بأزمة عقوبات الجبلاية ضد لاعبى الزمالك مواليد 99 بعد مباراة الأهلى الأخيرة، والتى شهدت انتشار فيديو مسيء من جانب لاعبى الزمالك لبعض مسؤولى النادى الأحمر.

وقال المصدر، إن نادى الزمالك تقدم بتظلم للجنة الاستئناف ضد عقوبات الخماسى "أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين سيد وعمر ياسر" فقط، ولم يتضمن التظلم عقوبة إمام عاشور الذى تم إيقافه 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه.

وأكد المصدر أن تظلم الزمالك تم تحويله للجنة الاستئناف، لكنه لا يتضمن عقوبة إمام عاشور، كما أوضحوا أن الزمالك لديه مهلة 10 أيام من تاريخ إخطاره بالعقوبة من أجل التظلم وهذه المهلة تنتهى اليوم 23 إبريل، وفى حال عدم التظلم سيتم تأكيد العقوبة الموقعة على إمام عاشور.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا فى وقت سابق وتحديدا يوم 13 إبريل الجارى، تضمن التالى: "تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة فى واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبى الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 .. وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

كما تلقى الاتحاد أيضا طلب نادى الزمالك بالاستئناف الذى يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.