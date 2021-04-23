شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة صفقات مجانية على مائدة الزمالك قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ مسئولو نادى الزمالك لحيلة جديدة، قبل انطلاق الميركاتو الصيفى المقبل، لمواجهة الأزمة المالية التى يعانى منها النادى الأبيض مؤخرا، وذلك بمحاولة التعاقد مع لاعبين بالمجان دون تحميل خزينة النادى أى أعباء مالية إضافية.

وطلب مسئولو نادى الزمالك من بعض وكلاء اللاعبين تجهيز قائمة كاملة تضم كافة اللاعبين المتاحين فى الدورى المصري، وتنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الحالي، لدراستها بعناية وتحديد إمكانية التعاقد مع أحدهم لتدعيم الفريق بالموسم الجديد من عدمه.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول القائمة كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة لعرضها على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ليحسم قراره النهائى بخصوص هؤلاء اللاعبين، وتحديد مدى إمكانية التعاقد مع أى لاعب فيهم وفقا لحاجة الفريق الفنية وإمكانياته وقدراته.

ويسعى نادى الزمالك لإبرام صفقات قوية دون تحمل خزينة النادى أعباء مالية كبيرة، فى ظل وجود أزمة مالية فى الوقت الحالي، حيث يعد الشغل الشاغل بالنسبة لمسئولى النادى هو توفير رواتب ومستحقات اللاعبين الحاليين فى المقام الأول قبل النظر فى صفقات جديدة للموسم المقبل.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك التجهيز مبكرا للميركاتو الصيفي المقبل، من خلال البحث عن أفضل العناصر لتدعيم صفوف فريق الكرة بأفضل الصفقات، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

الزمالك بدأ فتح قنوات اتصال مع بعض الأندية لإبرام صفقات تبادلية، وعلى رأسها نادى بيراميدز بعد الوصول لاتفاق مبدئى بخصوص إبرام صفقة كبرى فى الصيف المقبل، بخلاف البحث عن مهاجم متميز لتعويض رحيل الدبابة مصطفى محمد لصفوف نادى جالاتا سراى التركى على سبيل الإعارة، مع الوضع فى الاعتبار صعوبة عودته من جديد بعد تألقه الملفت فى فترة الإعارة.