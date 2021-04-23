شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وراء تأجيل مباراة الأهلى مع الاتحاد فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، أن تأجيل مباراة الأهلى مع الاتحاد السكندرى، والتى كان مقررا لها اليوم فى الجولة التاسعة عشرة بنهائيات الدورى، لثبوت إصابات كورونا فى صفوف الفريق الأحمر وتحديدا المحترف الكندى .

وقال غزلان فى تصريح لليوم السابع، إن الاتحاد عمم على الأندية أن حالات الاشتباه لم تؤجل المباراة، ولكن حالة التأكيد بإصابة واحدة يتم التأجيل، مشيرا إلى أن الفريق حصل على مهلة لتسليم الاتحاد تحاليل باقى اللاعبين لتحديد موعد جديد للقاء.

وتشهد جولة اليوم مباريات أخرى بين كل من، سموحة مع الداخلية و بتروجت مع سبورتنج وهليوبوليس مع الترسانة .

بينما تأجل أيضا لقائى طلائع الجيش مع القناة و الزمالك مع الطيران لمشاركة الفريق الأبيض فى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس حاليا .

يحتل فريق الأهلى المركز الأول برصيد 52 نقطة، حيث لعب 18 مباراة فاز فى 17 و خسر لقاء وحيد .

بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 44 نقطة، حيث لعب 16مواجعة فاز فى 15 و خسر لقاء وحيد و يتبقى له مبارتين مؤجلتان لبعد انتهاء المشاركة فى بطولة أفريقيا .

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 7 مايو المقبل موعدا لإقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك والداخلية فى الجولة الـ18 من مسابقة الدورى، حيث كان من المقرر إقامة هذا اللقاء الاثنين، إلا أنه تم تأجيله بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

كما تم تحديد يوم 5 مايو المقبل أيضا موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع سبورتنج المؤجلة من الجولة السابعة عشر.