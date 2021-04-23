اخبار الرياضه

الامارات | بالصور.. من هو جامع الكرات الذي احتفل معه ميسي بعد هز شباك خيتافي؟

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. من هو جامع الكرات الذي احتفل معه بعد هز شباك خيتافي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع جامع كرات بعد تسجيله الهدف الثاني بمرمى ضيفه خيتافي، الخميس، التي انتهت لمصلحة البارسا 5-2 في ختام منافسات الجولة 31 من لكرة القدم.

 وخطف جامع الكرات الأضواء وانتشرت صوره بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين لاحقاً أنه لاعب فريق فئة الشباب في ألاكس تولادو، الذي تم دعوته وزملاءه لجمع الكرات في خطوة من النادي الكاتالوني لدعم لاعبي المراحل السنية وتوسيع مداركهم بكرة القدم ورفع سقف طموحهم برؤية قدوتهم من اللاعبين في استاد "كامب نو".

يذكر أن برشلونة رفع  رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متأخراً عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق خمسة نقاط ونقطتين عن الوصيف.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا