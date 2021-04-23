شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب تونس يحسم مصير مشاركة معلول أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر على معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلى رد طبيب منتخب تونس سهيل الشملى بخصوص حسم مصير مشاركتة مع الأهلى أمام الزمالك فى القمة المقررة يوم 10 مايو المقبل بالدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز وذلك بعدما أرسل معلول تقريرا عن تطور حالته الصحية .

وشدد طبيب تونس على معلول بضرورة العودة تدريجياً للمشاركة في تدريبات الأهلي قبل مواجهة نادي الزمالك لتجنب تفاقم الإصابة مرة أخرى بينما حذر فى وقت سابق من التعجل فى مشاركته بالمباريات لحين اكتمال شفائه تماماً والتاكد من جاهزيته لتجنب أى انتكاسة جديدة.

ويأمل بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي فى عودة علي معلول للمشاركة مع الفريق خلال مباراة القمة وكذلك مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب علي معلول عن فوز النادي الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المتاز .

ويعاني علي معلول من تمزق في العضلة الخلفية منذ إصابته مع النادي الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فبراير الماضي .

ويستضيف فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة رقم ١٧ من البطولة.

ويحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره الأهلي يوم الإثنين الموافق ١٠ مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة، وذلك بعدما خاض ١٥ مباراة، فاز في ١٠ مواجهات وتعادل في ٣ مباريات وخسر في مواجهتين، حيث سجل ٢٤ هدفا وتلقت شباكه ٨ أهداف.