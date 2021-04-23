شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : الغرامات في الأهلي ليست مسألة شخصية .. وعقوبة كهربا الأكبر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتصريحات سيد عبد الحفيظ عن غرامات لاعبي الأهلي كانت حديث المشجعين يوم الخميس خاصة مع الأرقام الكبيرة التي ذكرها والتي نافست اسعار البنزين .

وتحدث سيد عبد الحفيظ عن غرامات لاعبي الأهلي مؤكداً أنها غرامات ليست هدفها شخصي ولكنها نابعة من لائحة الفريق التي تنظم الحقوق والواجبات داخل النادي الأهلي كما علق سيد عبدالحفيظ على تغريم كهربا مليون جنيه مشيراً إلى أن الخصومات مش بالمزاج في الفريق الأحمر .

وتحدث عبد الحفيظ خلال برنامج «مهيب ورزان في رمضان» على شاشة ام بى سي مصر عن كيف يقيم كمدير للكرة الأمور ويطبق الغرامات والعقوبات على لاعبي الاهلي ؟ .

وأكد سيد عبد الحفيظ أن كل الأمور تسير وفقا للقانون و اللوائح المنظمة للعمل داخل قلعة الجزيرة وأشار إلى أن أكبر عقوبة وقعها كانت غرامة المليون جنيه على النجم محمود عبدالمنعم كهربا والتي تقبلها اللاعب وقام بدفعها .