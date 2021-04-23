شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة خاصة إلى رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي رسالة للاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي بعد إعلانه عن رغبته في العودة للنادي الأهلي من جديد .

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة ام بى سي مصر: «اللي بيخرج من الأهلي مش بيرجع تاني.. الجميع يعرف القاعدة».



وكان رامز جلال سأل رمضان صبحي في برنامج «رامز عقله طار» الرمضاني عن كون مازال مشجعاً للأهلي ويريد العودة إلى صفوفه ليجيب لاعب بيراميدز قائلاً: «انا أهلاوي وأريد العودة للفريق الأحمر بعد موافقة نادي بيراميدز».

من ناحية أخرى أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي بجمهور نادي الزمالك العظيم الداعم لفريقه والذي يتميز بالوفاء دائماً .

وأضاف عبدالحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: «جمهور الزمالك جمهور كبير ونادي الزمالك قلعة مهمة في مصر مع النادي الأهلي» .

وفى سؤال وجه له عن لاعب الزمالك الذي يتمنى انتقاله لفريقه الأهلي قال: «انا لا أحب التحدث عن لاعبين في فريق آخر ولا أحب أن يتحدث أحد عن لاعبي فريقي ولكن كافة لاعبي الزمالك رائعين».

وأوضح: «ولكن إن سالتنى عن اللاعب الذي أراه يؤدي بشكل متميز في الزمالك فسيكون طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض».

وأتم: «الجميع يعرف عشقي لفريقي الأهلي عشت فيه أكثر من بيتي وأتمنى تتويجه بكافة البطولات المقبلة التي يشارك فيها».

ويستضيف نادي إنبي نظيره الأهلي غداً السبت 24 أبريل 2021 على ستاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 من الدوري المصري موسم 2020-2021 .