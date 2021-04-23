شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة فى بطولة الجمهورية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، سموحة، اليوم الجمعة في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ١١ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.



يسعى أهلي ٢٠٠٣ لتحقيق الفوز على سموحة في مباراة الليلة؛ للاستمرار في المنافسة، خاصة أنه يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ١٨ نقطة، ويأمل في اقتناص الصدارة لاستكمال مشوار التتويج ببطولة الجمهورية.



وحقق أهلى٢٠٠٣ الفوز في ٥ مباريات، مقابل التعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرة واحدة، حيث تعادل مع وادي دجلة ١ - ١، وفاز على سموحة ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبياً، وفاز على المقاولون العرب ٢ - ١، وتعادل مع الزمالك ١ - ١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١- صفر، وخسر من إنبي صفر - ١، وفاز على طلائع الجيش ٥ - ١، وعلى وادي دجلة ٤ - ١، مسجلاً ١٦ هدفاً مقابل ٧ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ كلا من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبا، وشريف خليل إداريا، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.