شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: محمد طلعت يواجه الإيقاف 4 مباريات بعد البصق على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمد طلعت، مهاجم الإنتاج الحربى، يواجه عقوبة الإيقاف 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بعد واقعة البصق على فريق الزمالك فى مباراة أمس بالدورى والتى انتهت بفوز الأبيض 2-0.

وقال المصدر، إن اللائحة الخاصة بالموسم الحالى تنص على أنه فى حال السب أو البصق على أحد عناصر اللعبة ما عدا الحكام، تكون العقوبة هى إيقاف اللاعب 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.



اللائحة

محمد طلعت تعرض للطرد بعد قيامه بالبصق على دكة الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الخميس وذلك أثناء استبداله، حيث وقع اشتباك بينه وبين لاعبى الزمالك على دكة البدلاء ما جعل الحكم يشهر له الكارت الأصفر ثم الأحمر .

من جهته لقن أحمد عبد المنعم كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، مهاجمه محمد طلعت درساً قاسياً فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك والتى خسرها بهدفين دون رد، بعد التصرفات غير اللائقة التى قام بها اللاعب عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك، ما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت.

ووجه كشرى اللوم والعتاب للاعب بسبب تصرفاته غير المسئولة، مؤكداً أن وضع الفريق لا يتحمل خسارة أى لاعب بفعل هذه السلوكيات متوعداً طلعت بعقوبة مالية كبيرة.

وسيطرت حالة من الغضب فى الجهاز الفنى للإنتاج الحربى حيال ما قام به طلعت الذى سيجعل الفريق يفقده فى المباريات المقبلة حيث يتوقع الا تقل فترة ايقافه عن 4 مباريات مما يجعل موقف الفريق يتأزم خاصة أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليهم كشرى فى الفترة الماضية وغيابه يجعله يجهز لبديل .