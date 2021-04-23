شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم مصر الأول.. الأرقام تحسم اللقب بين مصطفى محمد وشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال لقب مهاجم مصر الأول حائراً بين مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لنادى جالاتا سراى التركى، ومحمد شريف مهاجم نادى الأهلى بعد المستويات المميزة التى ظهر عليها اللاعبان فى الفترة الأخيرة.

وترى جماهير الزمالك أن مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول نظرا لقدراته الهجومية الكبيرة والتى ظهرت بسرعة مع فريقه التركى، فى الوقت الذى ترى جماهير الأهلى أن محمد شريف هو مهاجم مصر الأول لما يتمتع به اللاعب من قدرات كبيرة تمنحه اللقب بسبب استثماره للفرص التى تتيح له بالإضافة للسرعة الفائقة التى يمتلكها.

وعانى المنتخب من عدم وجود مهاجم قوى قادر على قيادة الخط الهجومى للفراعنة، وذلك منذ وجود عماد متعب لاعب الأهلى السابق، وعمرو زكى لاعب الزمالك السابق، حيث شهدت السنوات الماضية عدم وجود المهاجم القادر على اقتناص الأهداف الصعبة، حتى ظهر مصطفى محمد لاعب جلطة سراى التركى، ومحمد شريف مهاجم الأهلى، وبدأت المنافسة بينهما.

وبالتأكيد سيكون حسام البدرى والمنتخب هو المستفيد من قدرات اللاعبين والمنافسة بينهما على اللعب بشكل أساسى، فهما قادران على قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

ونستعرض فى هذا التقرير أرقام اللاعبين..

مصطفى محمد

لا شك أن انطلاقة مصطفى محمد مع جلاتا سراى، بعد انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادى الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، مثالية بكل تأكيد، حيث استطاع أن يسجل 5 أهداف فى 10 مباريات ببطولة دورى السوبر التركى، وسدد الكرة 22 مرة، منها 10 تسديدات على المرمى، وأهدر فرصة واحدة محققة من أجل التسجيل.

عانى مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، بعدما ابتعد عن تسجيل الأهداف، خاصة بعدما حصل على كارت أحمر فى إحدى المباريات، ومؤخرًا تعرض للإصابة بفيروس كورونا، أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

محمد شريف

بعد تألق محمد شريف الموسم الماضى مع نادى إنبى، عاد مجددًا إلى القلعة الحمراء، وقدم أداء مميزا خلال الفترة الماضية، آخرها بتسجيله هدفين فى مباراة القمة أمام الزمالك، بالإضافة لتألقه برفقة منتخب مصر، وتسجيله لهدف فى المباراة الختامية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 أمام جزر القمر.

محمد شريف لعب مع الأهلى هذا الموسم 13 مباراة بالدورى، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا واحدا، وسدد 21 تسديدة، منها 10 تسديدات على المرمى، وأهدر 5 فرص محققة، وسجل 3 فرص، على الرغم من أن محمد شريف لم يشارك بشكل أساسى مع النادى الفترة الماضية، حيث ينافسه على اللعب بشكل أساسى مروان محسن ووالتر بواليا.

واستطاع شريف خلال الفترة الأخيرة، إثبات أن الأهلى يملتك مهاجمًا قويًا، قادرًا على قيادة هجومه، خاصة بعد مدة طويلة من البحث عن مهاجم مميز، بعد اعتزال عماد متعب.

ويستعد المنتخب المصرى لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التى ستقام فى قطر، وبعدها بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى الكاميرون، وبالتالى المنتخب المصرى سيكون بحاجة لجميع اللاعبين.