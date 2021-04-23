شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو لسيف المبارزة بعد إحراز ذهبية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد السيد، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح سيف المبارزة، فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقبلة بعد إحراز ذهبية بطولة أفريقيا المقامة فى مصر بالفوز على بطل مالى بنتيجة 15/7 .

وأعرب محمد السيد عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية والصعود لأولمبياد طوكيو منتظرا باقى زملائه الذين يخوضون منافسات مختلفة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للسلاح. وتشارك أيضا فى هذه البطولة من مصر سارة نونو، حيث تقام المنافسات مدار يوم واحد .

وتضم قائمة الدول المشاركة فى البطولة كلا من الجزائر وكوت ديفوار والمغرب ومالى وجنوب أفريقيا والسنغال والكاميرون وليبيا وموريشيوس وأنجولا وكاب فيردى وغانا ونيجيريا فضلا عن مصر البلد المنظم.

كما تشهد البطولة إجراءات احترازية مشددة على جميع اللاعبين والمشاركين لحماية اللاعبين من فيروس كورونا مثل بطولة العالم التى استضافتها مصر أول أبريل للشباب والناشئين وتقام البطولة على مدار يوم واحد فقط لجميع الأسلحة وفقا لما قرره الاتحاد الأفريقى للعبة.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى أقيمت فى مصر أول أبريل الجارى شارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، وتم تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم فى ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

كما شهدت الإجراءات الاحترازية لبطولة العالم للسلاح تطبيق نظام الفقاعة الطبية لجميع المشاركين مع الخضوع لمسحات طبية للكشف عن فيروس كورونا كل 72 ساعة على غرار بطولة العالم لليد التى نظمتها مصر يناير الماضى.