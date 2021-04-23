شكرا لقرائتكم خبر عن "دش ساخن" من كشرى لمحمد طلعت فى غرفة الملابس بعد واقعة مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقن أحمد عبد المنعم كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، مهاجمه محمد طلعت درساً قاسياً فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك والتى خسرها بهدفين دون رد، بعد التصرفات غير اللائقة التى قام بها اللاعب عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك، ما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت.

ووجه كشرى اللوم والعتاب للاعب بسبب تصرفاته غير المسئولة، مؤكداً أن وضع الفريق لا يتحمل خسارة أى لاعب بفعل هذه السلوكيات متوعداً طلعت بعقوبة مالية كبيرة.

وسيطرة حالة من الغضب فى الجهاز الفنى للإنتاج الحربى حيال ما قام به طلعت الذى سيجعل الفريق يفقده فى المباريات المقبلة حيث يتوقع الا تقل فترة ايقافه عن 4 مباريات مما يجعل موقف الفريق يتأزم خاصة أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليهم كشرى فى الفترة الماضية وغيابه يجعله يجهز لبديل .

محمد طلعت تعرض للطرد بعد قيامه بالبصق على دكة الزمالك فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء أمس الخميس وذلك أثناء استبداله، حيث وقع اشتباك بينه وبين لاعبى الزمالك على دكة البدلاء ما جعل الحكم يشهر له الكارت الأصفر ثم الأحمر .

واكتفى أحمد كشرى بمواجهة طلائع الجيش ودياً عقب مباراة الزمالك لتجهيز اللاعبين لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأول من مايو المقبل على ستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، بعد انتهائه من لقاء الزمالك التى خسر فيها بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الخميس .

ورفض كشرى فكرة إقامة وديات عقب مواجهة طلائع الجيش خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الدراويش، التى تعد بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للإنتاج فى الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الفريق بتحقيق بعد التعادل مع سيراميكا ووادى دجلة أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التى وضعته فى موقف لا يليق بإسمه فى جدول ترتيب الدوري.