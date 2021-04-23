شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبى.. حكاية 18 بطولة تلخص مشوار أمير عبد الحميد مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة في عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسمائهم تظل راسخة وصامدة في أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم في الذود عن مرماهم والاستبسال في تقديم أفضل مستوى فني لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبي في تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والذي دافع عن عرين القلعة الحمراء عدة سنوات حصد خلالها الكثير من البطولات المحلية والقارية.

وليد أمير عبد الحميد في 24 أبريل عام 1979 بمدينة القناطر الخيرية القليوبية.

قضى أمير عبد الحميد معظم مسيرته الكروية بالأهلي قبل انتقاله للمصري، وشارك أساسيا مع الأهلي بعد رحيل عصام الحضري في فبراير 2008.

رحل أمير عبد الحميد للنادي المصري عام 2009 ثم انهى مشواره في المصري عام 2012 وانتقل في العام ذاتة إلى سموحة وانهى مشواره فيه عام 2014 وانتقل في العام ذاتة إلى نادى وادى دجلة في صفقة انتقال حر.

في 31 يوليو 2017 وقع على عقد انضمامه إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، بعد فسخ عقده مع نادي الإنتاج الحربي.

انضم أمير عبد الحميد لنادي الداخلية موسم 2017–2018 وفي مايو 2018، فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وأعلن أمير عبد الحميد اعتزاله كرة القدم في يوليو 2018 وهو بعمر الـ39 سنة.

وحصل أمير عبد الحميد على 18 بطولة مع الأهلي هي وحصد بطولة واحدة مع منتخب مصر.

وفينا يلي بطولات أمير عبد الحميد خلال مشواره مع الساحرة المستديرة.

دورة حوض وادي النيل لكرة القدم: 2011

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم: 2008

كأس السوبر الأفريقي: 2009، 2007

الدوري المصري الممتاز: 2009-2010، 2008-2009، 2007-2008، 2006-2007، 2005-2006، 2004-2005

كأس مصر: 2001، 2003، 2006، 2007

كأس السوبر المصري: 2003، 2005، 2006، 2007، 2008