شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حسام حسن مع سموحة بعد هدفه القاتل فى مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب حسام حسن، لاعب فريق سموحة، فى إلحاق أول هزيمة بالنادى الأهلى منذ بداية الدورى الممتاز، عندما أحرز الهدف الثانى لفريقه فى مرمى الأحمر بالمباراة التى جمعت الفريقين والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى.

وتغلب سموحة على الأهلى 2/1 ليتوقف رصيد الأحمر عند النقطة 30 بينما ارتفع رصيد الفريق الأزرق عند 27 نقطة ويقفز للمركز الخامس.

وقدم اللاعب هدية للفريق قبل أيام قليلة من رحيله بعد موافقة النادى على انتقاله إلى أهلى طرابلس الليبى على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر فقط.

حسام حسن ظهر هذا الموسم مع سموحة فى 15 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف، جعلته هداف الدورى بالتساوى مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

وفى مسيرته بشكل عام وصل رصيد مشاركاته بالمباريات فى بالبطولات المختلفة مع مختلف الأندية التى لعب لها 199 مباراة منها 179 ببطولة الدورى، ومقسمة إلى 154 فى سموحة و 26 مع الداخلية أما طلائع الجيش فشارك معهم فى 19 فقط.

سجل حسام حسن مع سموحة 49 هدفا وهدفين مع الداخلية وهدفا وحيدا مع الطلائع.