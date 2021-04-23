شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس ..عمرو جمال يروي كواليس انتقاله للأهلى بعد مكالمة القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس، التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

روى عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي، أسرار وكواليس انتقاله للأهلي قادما من نادي الألومنيوم.

وقال عمرو جمال في تصريحات تلفزيونية سابقة: كنت ألعب في الألومنيوم وشاهدني مصطفى يونس وأخبر مسؤولي الأهلي عن إمكانياتي، وانضممت بعدها لمنتخب الشباب، وكان لدينا مباراة ودية.

وتابعت : قال لي البعض أن مسؤولي الأهلي سيأتون لمشاهدتي وكان الأهلي يحتاج حينها رأس حربة، وشاهدني ياسر ريان، وكان لدّي حينها عرض من الزمالك، ولكن ياسر كلمني واستطلع رأيي وكان يتبقى على انتهاء فترة القيد 48 ساعة، ووافقت بالطبع على الانتقال للأهلي".

وأضاف: " بعدها تلقيت مكالمة من المهندس عدلي القيعي ولكن لم أكن مصدقا ما يحدث، وقال لي أغلق هاتفك المحمول لمدة 48 ساعة وسأحدثك يوم الثلاثاء في التاسعة صباحا لننهي المسألة، وفوجئت بالفعل بتواجد مسؤولي الأهلي في مجلس الإدارة للتفاوض مع الألومنيوم وتم دفع 400 ألف جنيه وانتقلت للقلعة الحمراء.