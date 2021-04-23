مقطوعة من القرن الـ 19 تحل محل النشيد الوطني الروسي في الأولمبياد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القباهرة - الخليج 365:

ذكرت اللجنة الأولمبية الروسية أن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على استخدام جزء من مقطوعة موسيقية للملحن الروسي بيتر تشايكوفسكي محل النشيد الوطني الروسي خلال دورتي الألعاب الأولمبيتين المقبلتين.

وستستخدم المقطوعة من حفل البيانو رقم 1 لتشايكوفسكي التي ترجع للقرن التاسع عشر في أولمبياد طوكيو التي تقام في الصيف، وفي دورة الألعاب الشتوية التي تقام في بكين فبراير 2022.

يذكر أن روسيا غير مسموح لها بالتنافس كدولة باستخدام رموزها الوطنية مثل النشيد والعلم لمدة عامين في البطولات الرياضية الكبرى، بسبب العقوبات الموقعة عليها فيما يتعلق بتعاطي المنشطات .

ومع ذلك، يمكن للرياضيين الروس أن يرتدوا الأطقم والملابس الرسمية بألوان العلم الروسي.