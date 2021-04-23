بعد تعرضهم للهجوم.. لاعبو شالكه يحسمون موقفهم من استكمال بوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يستطيع لاعبو فريق شالكه أن يحددوا ما إذا كانوا يريدون اللعب في آخر مباريات الفريق بالدوري الألماني (بوندسليجا) قبل الهبوط، وذلك بعد أن تعرض اللاعبين والمسؤولين لهجوم الجماهير في منتصف الاسبوع الماضي.

وقال بيتر كنابل عضو مجلس إدارة شؤون الرياضة بالنادي، لصحيفة "بيلد" اليوم الجمعة :"يمكنني العيش مع هذا المنصب إذا كان هناك لاعب لا يرغب في اللعب لشالكه في المباريات الأربع المتبقية".

وقال كنابل إن المسؤولين يعقدون جلسات فردية مع اللاعبين ويقدمون المساعدة.

وقامت مئات الجماهير بإهانة الفريق ومهاجمة اللاعبين والمسؤولين جسديا عندما عاد الفريق لملعبه عقب الخسارة صفر/ 1 أمام أرمينيا بيلفيلد، وهي الخسارة التي أكدت هبوط الفريق من البوندسليجا للمرة الرابعة في تاريخه.

وتحدثت الشرطة عن "عنف هائل" وتحقق في الواقعة.

ولن يلعب شالكه مباراته في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني خاصة وأن مباراته أمام هيرتا برلين التي كان من المفترض إقامتها غدا السبت تم تأجيلها بسبب دخول فريق هيرتا برلين للحجر الصحي.