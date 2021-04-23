مَنْ الأمير "عبدالله بن مساعد" الذي دعاه الزمالك لزيارة النادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دعوة خاصة وجَّهها نادي الزمالك إلى الأمير "عبدالله بن مساعد" وزير الرياضة السعودي السابق، ومالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي من أجل زيارة النادي الأبيض بعد حديثه حول الزمالك.

وأجرى إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، اتصالًا هاتفيًا مع "عبدالله بن مساعد"؛ لتوجيه الشكر له على حديثه حول الزمالك في أحد المقابلات التليفزيونية في الساعات الماضية.

ووجَّه "عبدالله" الدعوة إلى الأمير "بن مساعد" للقدوم إلى القاهرة وزيارة نادي الزمالك، مؤكدًا له أن "أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت، خاصة وأنه أحد الرموز الزملكاوية في دولة شقيقة وهي السعودية".

وأوضح "إبراهيم عبدالله"، أن دعوته للأمير السعودي "عبدالله بن مساعد" هي دعوة مفتوحة أيضًا لحضور مباراة للفريق أو حضور نهائي كأس مصر لكرة اليد في حالة تأهل الزمالك بعد عبور مباراة قبل النهائي في البطولة.

وكشف الموقع الرسمي للزمالك أن الأمير "عبدالله بن مساعد" عبَّر عن سعادته بهذه الدعوة: "دعوة كريمة ومحببة كونها تأتي من نادٍ أنا أحد محبيه على مدار أكثر من 30 عامًا".

ووعد مالك شيفيلد بتلبية الدعوة في حالة إتاحة الظروف الحالية وتحديدًا أجواء كورونا، فما قصة عشقه لنادي الزمالك؟

كشف الأمير "عبدالله بن مساعد" عن حبه لنادي الزمالك منذ الطفولة في شهر فبراير من العام الماضي 2020 بعدما قدم له تهنئة خاصة بحصده كأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه أمام الترجي التونسي في قطر بنتيجة 3-1.

وقال مالك شيفيلد في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية آنذاك: "أشجع نادي الزمالك منذ أيام طه بصري وعلي خليل وحسن شحاتة وفاروق جعفر، ومرت علينا سنوات حلوة، وسنوات أخرى ليست حلوة لكن دائمًا أشجع الزمالك".

وأضاف: "لا أتذكر أول سنة أتابع فيها الزمالك لكن ربما يكون ذلك عام 1976، أتذكر الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-2 في نهائي الكأس، وأتذكر الهدف الملغى لحسن شحاتة، والزمالك دائمًا في قلبي، وأنا مشجع قديم جدًا حوالي 30 سنة".

وتابع: "أنا متابع قديم لكرة القدم المصرية، وأرى أن الكرة المصرية في السابق كانت أفضل كثيرًا؛ لأن كل الأندية كانت تتنافس بوجود الترسانة، والإسماعيلي، لكن في العشرين سنة الأخيرة، لم يعد الدوري بنفس القوة، وما يميز الدوري الإنجليزي هو أن أي فريق يستطيع الفوز على أي فريق، ولا توجد نتائج محسومة".

وتحدث "بن مساعد" عن إمكانية دعم الفريق بلاعب من الزمالك، أو الهلال السعودي باعتباره الرئيس السابق للنادي: "من ناحية أتمنى التعاقد مع لاعبين من الزمالك أو الهلال، ومن ناحية أخرى لا أريد التعاقد مع لاعبين رحيلهم يضعف الفريقين، لكن أتمنى يومًا ما أن يكون لدينا لاعبون من الزمالك أو الهلال".

وفي مقابلة تليفزيونية أجراها أمس الخميس مع برنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية"، جدَّد "بن مساعد" الإعلان عن انتمائه وحبه للزمالك قائلا: "أتابع الدوري المصري منذ 30 عامًا وأشجع الزمالك".

"عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود" رجل أعمال سعودي من مواليد 19 فبراير 1965 بالرياض، وهو نجل الأمير "مساعد بن عبدالعزيز آل سعود"، والرئيس العام السابق لرعاية الشباب.

لدى الأمير "بن مساعد" اهتمامات تجارية مختلفة بما في ذلك صناعة الورق في وطنه بتأسيس شركة خاصة عام 1989، إلى جانب العديد من الامتيازات الرياضية، وهو مالك شيفيلد يونايتد وبيرشوت وكيرالا يونايتد والهلال يونايتد.

قبل انتقاله للدراسة في بيروت، عاد إلى الرياض في سن العاشرة ودرس في مدارس الفيصلية، وبعد الانتهاء من دراسته الثانوية، انتقل إلى جامعة الملك سعود لدراسة الهندسة، وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير في الهندسة من جامعة الملك سعود بالرياض.

وكان الأمير "عبدالله" رئيسًا لنادي الهلال بين عامي 2002 و2004، وخلال هذه الفترة فاز النادي بكأس ولي العهد.

وفي سبتمبر 2013، اشترى نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، مع خيار الحصول على ملكية بنسبة 100% في تاريخ لاحق؛ لتسجل الصفقة أول ظهور لمستثمر سعودي في أندية إنجليزية، ويصبح شريكًا لرجل الأعمال الإنجليزي كيفن مكابي.

وفي فبراير 2018، دخل الأمير "عبدالله" في مفاوضات مع مكابي للسيطرة الكاملة على شيفيلد يونايتد، ليحصل على ملكية النادي بنسبة 100%.

ووسَّع الأمير "عبدالله" نفوذه السعودي بالسيطرة على 50% من نادي بيرتشوت الملكي البلجيكي، كما أعلنت مجموعة "يونايتد وورلد" المملوكة له استحواذها على نادي الهلال يونايتد، الذي تم إنشاؤه حديثًا في دبي؛ لينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، بجانب نادي كيرالا يونايتد، الذي تم إنشاؤه حديثًا في كاليكوت بالهند.