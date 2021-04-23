تونس تعيد رئيس الصفاقسي من بنين عبر طائرة عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرسلت الحكومة التونسية طائرة عسكرية لتأمين عودة رجل الأعمال ورئيس نادي الصفاقسي المنصف خمام، الذي يرقد في أحد مستشفيات بنين عقب مباراة فريقه مع ساليتاس البوركيني في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

ونقلت وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء، نقلا عن مصدر من رئاسة الحكومة أن الطائرة العسكرية مجهزة بمعدات طبية وستتولى نقل خمام الذي تعرض لوعكة صحية ويرقد بأحد مستشفيات العاصمة البنينية بورتو نوفو.

وقالت صحيفة الشروق التونسية إن حالة خمام مستقرة وفي تحسن مشيرة إلى أنه سيصل اليوم الجمعة لتونس.

وكان خمام ضمن وفد الصفاقسي الذي خاض مباراته ضد ساليتاس أمس الأربعاء، التي انتهت بفوز الفريق التونسي 2 / صفر، لكنه تخلف عن العودة مع الوفد إلى تونس.

وضمن الصفاقسي الصعود للأدوار الإقصائية في الكونفيدرالية قبل خوضه الجولة الأخيرة بالمجموعة، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق أربع نقاط أمام مواطنه النجم الساحلي، الذي ودع المسابقة مبكرا باحتلاله المركز الثالث في المجموعة.