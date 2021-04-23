كارتيرون: هزيمة الأهلي أمام سموحة أعادت الثقة للاعبي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني للفريق البيض خلال المؤتمر الصحفي أن الزمالك قدم مباراة كبيرة، وأشاد باللاعبين ووجه الشكر لهم، موضحا أنه سعيد بالروح التي ظهر عليها اللاعبون خاصة بعد الخسارة في مباراة القمة.

وأضاف: هناك بعض الأخطاء في المباراة ولكن الفريق حقق الفوز، وشدد على أن المنافس كان يواجه فريق يلعب بحماس.

وأوضح كارتيرون أنه حرص على تجهيز اللاعبين بدنيا وبالتالي لم يتأثر الفريق بالغيابات في مباراة اليوم، وشدد على أن حميد أحداد حصل على فرصة في لقاء الإنتاج للمشاركة في مركز المهاجم الصريح وظهر بمستوى جيد في المباراة.

وأشار المدير الفني إلى أنه سعيد أن الأهلي خسر نقاط بالهزيمة أمام سموحة، موضحا أن فريقه كان أفضل من الأهلي في الشوط الثاني للقاء القمة، وأضاف أن الفوز اليوم وخسارة المنافس بالأمس أعاد الثقة للاعبي الزمالك.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز الأول بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة يحتل بهم الفريق المركز الأخير.