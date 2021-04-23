أسامة نبيه: الفوز على الإنتاج نقطة تحول..ومحمد طلعت تجاوز فى حقنا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي كان نقطة تحول بعد الخسارة من الأهلي، في الدوري المصري.

وقال نبيه خلال تصريحات صحفية عقب اللقاء لفضائية "الزمالك" : الفوز على الإنتاج الحربي كان مهمًا، لأنه نقطة تحول بعد الخسارة أمام الأهلي، ونجحنا في استغلال الأخطاء خلال الشوط الأول.

وأضاف: الشوط الثاني كان به كفاح كبير من اللاعبين بعد طرد محمد عبد الغني، واللاعبين تحملوا المسئولية بالحفاظ على النتيجة واللعب بروح عالية.

وتابع "نبيه" : حميد أحداد قدم مردود جيد وبذل مجهود كبير وكُلل مجهوده بالهدف، والفترة المقبلة ستشهد تدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

وعن تفاصيل المشادة بينه وبين لاعب الإنتاج الحربي محمد طلعت، أكد نبيه ان محمد طلعت أخطأ بشكل كبير عند خروجه في حق لاعبي الزمالك وأشرف بن شرقي ولم نعترض، لكنني انفعلت بسبب رد فعله وقيامه ببعض الإشارات غير اللائقة، تصرفه مرفوض لكننا نحترم الجميع.